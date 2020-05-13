Более 250 млн человек пострадают от голода в 2020 году - ООН

Организация Объединенных Наций запасается складами продовольствия после прогноза о возможном голоде в мире в результате пандемии COVID19. Об этом говорится в сообщении организации в Twitter.

«Анализ ВВП показывает, что более четверти миллиарда людей могут столкнуться с сильным голодом в 2020 году из-за пандемии COVID19», – пишет ООН. Трехмесячные запасы продовольственной и денежной помощи разместили в наиболее уязвимых странах или рядом с ними.

Отметим, что распространение эпидемии коронавируса в бедных странах может «бумерангом» ударить по США, Европе и странах Запада, если они не помогут преодолеть вирус в развивающихся странах. По мнению ООН, мир еще может избежать ситуации, когда годовалая проблема может превратиться в десятилетнюю проблему со всеми прогнозируемыми последствиями: «нестабильностью, миграцией, создание условий для террористов».

Ранее ООН повысила запрос на помощь для преодоления пандемии в 50 бедных странах Африки и Латинской Америки с 2 до 6,7 миллиарда долларов. С момента первоначального запроса, выданного в конце марта, ООН удалось собрать 1 миллиард долларов США на преодоление эпидемии в 37 развивающихся странах.

