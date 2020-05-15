Более 700 случаев СOVID-19 на Харьковщине. Как харьковчане реагируют на смягчение карантина?

Очереди в магазины и салоны красоты, меньше людей в масках, столпотворение в общественном транспорте и пробки на дорогах. Харьковчане говорят - после нескольких дней первого этапа ослабления карантина изменения ощущаются существенно.

Ольга:

Ну, открылось практически все. Все магазины, кафешки, летние площадки, наа ыінос, активизировался народ, но больше всего заметно по пробкам утром. О транспорте я просто молчу.

Максим:

Почувствовал тем, что людей больше стало, машин больше стало, транспорт не работает такой, как метро. Поэтому видно сразу, что в маршрутках людей больше. Мне кажется, нужно смягячать, потому что коронавирус, он сам по себе никак не уйдет, нельзя вечно карантин вводить. Поэтому нужно метро запускать, но со своими ограничениями. Ну, я так считаю.

Горожане еще в начале апреля жаловались на отсутствие пассажирских перевозок, однако после первого смягчения карантина проблем с транспортом прибавилось. Ведь люди начали выходить на работу, а добраться в место назначения довольно трудно. Если в городе можно влезть в маршрутку или в троллейбус, хотя бы с пересадками и в переполненный салон, то из области в Харьков попасть можно только на частном авто. Или пешком.

Владислав:

Мне кажется, надо что-то делать со средствами доставки людей, хотя бы на работу, в масках и это, но доехать невозможно, я добираюсь почти два часа. Живу на Индустриальной. Уу нас в метро в Харькове, допустим, вентиляция хорошая. Перчатки, маски, если за этим следить, то можно безопасно добираться.

Татьяна:

Яке ж послаблення, як транспорту нема. Та шо ж там повідкривали магазини, якщо люди не можуть туди потрапити. А я хочу з Рогані сюди доїхати. Головне, щоб транспорт був, і метро. І електрички, бо це дурня. В метро менше заразитися, ніж в таксі, така комірка, не завжди внутрі є вікно, там більше заразитися, ніж у метро.

Однако запускать транспорт киевские чиновники не спешат, планируют начать этот процесс после 22 мая. Ведь пока о спаде заболеваемости речь не идет. Количество больных на Харьковщине продолжает расти. В течение суток COVID-19 подтвердился у 44 человек. В общем инфицированных в регионе уже 757. Умерло еще два человека - мужчина и пожилая женщина, у которых были сопутствующие заболевания, в частности, гипертония. В реанимации находится 7 человек. Заболело в области 188 медиков - часть заразились при работе с пациентами, остальные - в быту. Относительно этих случаев проводятся эпидемиологические расследования.