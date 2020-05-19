Более двух тысяч харьковчан получили денежную помощь

2 тысячи 329 жителей Харькова отдельных льготных категорий получили одноразовую адресную денежную помощь с начала 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на данные Информации об основных показателях экономического и социального развития Харькова за I квартал 2020 года.

Всего была выплачена денежная помощь на сумму более 13,5 млн грн.

Кроме того, в первом полугодии 2020 года более 463,6 тыс. харьковчан получили местные льготы на жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, проезд в городском электротранспорте и пр. на сумму 121,2 млн грн.

По состоянию на 1 апреля 2020 года 100,4 тыс. харьковских семей получают субсидию, из которых 76,8 тыс. семей получат ее наличными и еще 23,7 тыс. - в безналичной форме.

Также сообщается, что в этом году диспетчерской службой «Инватакси» было выполнено 1,2 тыс. заявок на перевозку людей с ограниченными возможностями на колясках.

Кроме того, с целью улучшения качества предоставления услуг в сфере социальной защиты населения в Харькове активно внедряются и развиваются онлайн-сервисы, Портал электронных сервисов.

В частности, внедряется предоставление услуг для людей с проблемами слуха с помощью планшета. Такая услуга проходит тестирование в коммунальном предприятии «БТИ» и двух медицинских заведениях Харькова.

Также в городе реализуется проект «еМалятко», который предусматривает предоставление до 8 услуг, связанных с рождением ребенка, по одному заявлению. С марта 2020 года проект внедрен через Центр предоставления административных услуг Харькова.