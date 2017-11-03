Более полумиллиона от Минобороны, военной части и СБУ. Балаклеец требует возместить ущерб от ЧП на арсенале

Заседание по возмещению ущерба, нанесенного одном из балаклейцев во время взрывов на местном арсенале, открывается заявлением представителя истца. Сам Андрей Усатенко намерен уменьшить сумму возмещения убытков. Уже во время слушания дела в суде от местных властей поступило единовременное пособие. Почти 17 тысяч гривен покрыли расходы на ремонт помещения, но не помогли решить транспортные проблемы.

Андрій Усатенко, истец:

У меня был автомобиль "Мицубиши Лансер". Как бы, по крайней мере, как эксперт его оценил в 9 тысяч долларов. Был в хорошем состоянии. 10, ну это моя думка, но эксперт же ж оценил 9 тысяч долларов и никто мне их компенсировать не собирался.

Размер первого иска - материальный ущерб - составлял почти 500 тысяч. Теперь возмещать разгром жилья истец считает не уместным. Специальная товарная экспертиза уменьшила и требования касательно автомобиля.

Светлана Кужелева, представитель Андрея Усатенко:

Позивач просить суд стягнути солідарно з Міністерства оборони України, та військової частини А1352 на користь Усатенка Андрія Івановича в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 318 тисяч 231 гривню 80 копійок.

А вот моральная компенсация осталась без изменений - 300 тысяч от Министерства обороны и по 100 тысяч от военной части и СБУ. С военных взыскать деньги Усатенко хочет за попорченные нервы. Но требования балаклейца представители Минобороны и военной части, которая присоединилась к ответчикам на предыдущем заседании, не считают законными.

представитель военной части:

Вплив непереборної сили, яку неможливо було відвернути посадовим особам частини, яка сталася причиною викликання пожежі, та спричинила подальше детонування боєприпасів, є обставиною, що звільняє від відповідальності військову частину.

представитель Минобороны:

Відповідачем не вказано, не висловлено і, звісно, не доведено жодного випадку діяння або дії, або бездіяльності з боку Міністерства оборони, яке потягло нанесення позивачу матеріальної і, звісно, моральної шкоди.

Претензии к СБУ заключаются в том, что они не отреагировали сразу на представленные Усатенко заявления - не признали его потерпевшим. Между тем представитель СБУ вины ведомства тоже не признает.

представитель СБУ:

Позивач подав заяву до СБУ про визнання його потерпілим у кримінальному провадженні, яке розслідується слідчими управління за статтею 113 11 липня 2017 року, копія є у матеріалах справи, на яку слідчим управлянням надано відповідь 12 липня.

Но представитель Усатенко настаивает - в милицию обращались еще в марте. Чтобы узнать, когда же следственным управлением были получены материалы дела балаклейца, у представителя СБУ есть почти месяц. Следующее заседание судья назначил на 1 декабря, тогда же рассчитывает уже перейти к прениям сторон.