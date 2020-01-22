Более сотни харьковских домов в этом году энергомодернизируют

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, в 120 домах коммунальной формы собственности планируется выполнить энергосберегающие мероприятия в рамках сотрудничества с Государственным фондом энергоэффективности.

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского горсовета сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.

По его словам, работы выполнят совместно с Государственным фондом энергоэффективности.

«В этом году государство планирует уделить большое внимание энергоэффективности. Сейчас отрабатывается механизм подачи заявок для участия в программе фонда. Предварительно планируем задействовать около 120 домов коммунальной собственности, где будут выполнены энергосберегающие мероприятия. Это, в первую очередь, установка индивидуальных тепловых пунктов», - сказал Роман Нехорошков.

Директор департамента отметил, что Фонд энергоэффективности предлагает два пакета. Харьков готовит предложения по первому, рассчитанному на 800 тыс. грн на один объект, где предлагается установка ИТП, утепление кровли и окон.