Более сотни населенных пунктов в семи областях остались без света - ГСЧС

По состоянию на утро понедельника из-за сложных погодных условий в Украине без электроснабжения остаются 132 населенных пункта в семи областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7:00 8 июля в результате осложнения погодных условий - сильный ветер, дождь и град произошло обесточивание 132 населенных пунктов - в Киевской (64 населенных пункта), Закарпатской (26 населенных пунктов), Сумской (16 населенных пунктов), Тернопольской (12 населенных пунктов), Житомирской (8 нас.пунктов), Кировоградской ( 5 нас. пунктов) и в Днепропетровской обл", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.