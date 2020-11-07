Более тысячи заболевших коронавирусом: на Харьковщине очередной антирекорд

За сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвердили у 1008 человек. 774 из тех, кто заболел - жители Харькова. Об этом сообщили в ХОГА.

Также диагноз подтвердили у 44 жителей Харьковского района, 35 - Богодуховского, 32 - Чугуевского, 23 - Купянского, по 18 - Волчанского и г. Люботин, 16 - Лозовского, 12 - Балаклейского, 11 - Нововодолажского, 8 - Валковского, 4 - Дергачевского, по 2 - Изюмского, Змиевского, Зачепиловского, по 1 - Краснокутского, Красноградского, Боровского, Великобурлукского, Золочевского, Кегичевского, Шевченковского районов.

Всего по области зарегистрировано 42 144 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, 9164 больных выздоровели, 578 - умерли.