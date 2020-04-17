Болгария из-за коронавируса закрывает столицу на карантин

Сегодня, 17 апреля, для противодействия распространению коронавируса, власти Болгарии введут карантинные ограничения на въезд-выезд в столице Софии. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, чтобы избежать растущего количества случаев заражений, которое наблюдается последние два дня, столица будет закрыта от сегодня и на неопределенное время.

Так, София будет полностью закрыта на въезд и выезд, за исключением грузовых перевозок. Также проезд позволят людям, которым необходимо ехать на работу, или в больницу.

Как отмечается, в Болгарии лабораторно подтвердили более 800 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 38 человек умерли. А за 15-16 апреля там зарегистрировали по 40 новых случаев инфицирования.

Всех депутатов парламента Болгарии проверяют на коронавирус после того, как у одного из парламентариев обнаружили болезнь.

Кроме того, власти Болгарии отложили на 2021 год начало процесса по переходу к использованию в качестве валюты евро на фоне пандемии коронавируса.

Также парламент Болгарии проголосовал за то, чтобы прекратить регулярные заседания - для предотвращения распространения коронавируса.