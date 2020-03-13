Болгария объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

13 марта 2020 г. 15:30
Источник: УНИАН
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Болгарский парламент проголосовал за введение по всей стране чрезвычайного положения, которое продлится до 13 апреля.

Как сообщает агентство BGNES, решение принято в присутствии премьера страны Бойко Борисова и большинства министров, которые прибыли в парламент рано утром.

По словам премьера, такое решение было принято прежде всего для "недисциплинированных людей". 

"Нет причин для паники. Мы гарантируем, что права болгарских граждан будут соблюдаться в период чрезвычайного положения", - пообещала председатель парламентской группы GERB Даниэла Дариткова.

Как стало известно, 11 марта от коронавируса в Болгарии скончалась 66-летняя женщина.

 

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