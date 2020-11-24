Болгария планирует объявить жесткий карантин

Власти Болгарии планируют рассмотреть вопрос введения в стране жесткого карантина из-за ситуации с распространением COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, планируют закрыть школы, рестораны и магазины и запретить все спортивные мероприятия, частные торжества и экскурсии.

Министр здравоохранения балканской страны Костадин Ангелов заявил в понедельник, что меры, обсуждать правительство в среду, направленные на предотвращение перегрузке системы здравоохранения.

Сейчас в больницах Болгарии наблюдают нехватку персонала из-за роста числа заболеваний среди медиков.

Согласно данным министерства здравоохранения Болгарии, за последнюю неделю число новых случаев COVID-19 удвоилось и составило 23 569. Общее число больных коронавирусом в стране с населением 7000000 достигло 121 820 человек. Из них около 6350 человек находятся в больницах. Это на 1000 больше, чем неделю назад. Более 400 больных находятся в реанимации.

Также в Великобритании со 2 декабря прекращают национальную изоляцию от COVID-19 и вводят более жесткие, чем раньше, многоуровневые региональные ограничения.