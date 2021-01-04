Болгария заявляет о побочных эффектах COVID-вакцины Pfizer

В Болгарии зафиксировали четыре случая побочных эффектов после начала вакцинации от коронавируса препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Как передает Радио Болгария, об этом сообщил начальник Исполнительного агентства по лекарственным средствам Болгарии Богдан Кирилов.

По его словам, при проведении почти 5000 прививок было зафиксировано 4 сигнала о побочных реакциях.

«Они выражаются в боли, головокружении в течение примерно 15 минут, болезненности в месте укола и повышении температуры в течение нескольких часов, которые затем прошли», – отметил Кирилов.

Отметим, массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Болгарии 27 декабря.