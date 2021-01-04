Болгария заявляет о побочных эффектах COVID-вакцины Pfizer

04 января 2021 г. 13:50
Источник: Укринформ
1 просмотр

В Болгарии зафиксировали четыре случая побочных эффектов после начала вакцинации от коронавируса препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Как передает Радио Болгария, об этом сообщил начальник Исполнительного агентства по лекарственным средствам Болгарии Богдан Кирилов.

По его словам, при проведении почти 5000 прививок было зафиксировано 4 сигнала о побочных реакциях.

«Они выражаются в боли, головокружении в течение примерно 15 минут, болезненности в месте укола и повышении температуры в течение нескольких часов, которые затем прошли», – отметил Кирилов.

Отметим, массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Болгарии 27 декабря.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53