Болгарские художники создали в Харькове мурал

31 октября 2017 г. 9:49
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Мурал высотой 14 метров презентовали сегодня, 30 октября, известные болгарские художники Arsek & Erase на здании по ул. Юрьевской, 7 в Московском районе.

Как рассказали в пресс-службе Харьковского горсовета, рисунок общей площадью 180 кв м был создан в рамках фестиваля «Мурал-фест-2017», который в этом году проходит в Харькове впервые.

Организаторы фестиваля пригласили украсить город новым арт-объектом известных болгарских худоджников и дизайнеров Arsek & Erase.

Творчество этого тандема известно более чем в 32 странах, они являются постоянными хэдлайнерами граффити-фестивалей Евросоюза. В дуэте молодые люди работают уже 17 лет, а на их счету более 1 тыс. работ.

 

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