Больницу в Змиеве, где у 12 медиков обнаружили COVID-19, закрыли

В Харьковской области временно закрыли для проведения противоэпидемических мер Змиевскую районную больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
Как отмечается, прием пациентов больница не осуществляет до полного обследования медперсонала и проведения всех профилактических мероприятий.
По данным ХОГА, в Змиевском районе сейчас 30 заболевших коронавирусом.
Среди них 12 - медработники;
- трое - дети до 18 лет;
- остальные - взрослые.
Что касается состояния заболевших, то у 21 человека заболевание имеет легкое течение (в большинстве - вообще без симптомов).
Девяти заболевшим ранее был установлен диагноз пневмония (6 взрослых и трое детей).
Двое из них уже вылечились от пневмонии, им проводят контрольные обследования на COVID-19;
Один заболевший получит лечение амбулаторно.
Шесть заболевших госпитализированы (3 - взрослые, 3 - дети) - тяжелых среди них нет, отметили в ХОГА.