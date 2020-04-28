Больницу в Змиеве, где у 12 медиков обнаружили COVID-19, закрыли

В Харьковской области временно закрыли для проведения противоэпидемических мер Змиевскую районную больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Как отмечается, прием пациентов больница не осуществляет до полного обследования медперсонала и проведения всех профилактических мероприятий.

По данным ХОГА, в Змиевском районе сейчас 30 заболевших коронавирусом.

Среди них 12 - медработники;

- трое - дети до 18 лет;

- остальные - взрослые.

Что касается состояния заболевших, то у 21 человека заболевание имеет легкое течение (в большинстве - вообще без симптомов).

Девяти заболевшим ранее был установлен диагноз пневмония (6 взрослых и трое детей).

Двое из них уже вылечились от пневмонии, им проводят контрольные обследования на COVID-19;

Один заболевший получит лечение амбулаторно.

Шесть заболевших госпитализированы (3 - взрослые, 3 - дети) - тяжелых среди них нет, отметили в ХОГА.