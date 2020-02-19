Больницы Харькова собираются модернизировать

19 февраля 2020 г. 10:13
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Для реализации очередного этапа медицинской реформы больницы Харькова оснастят новыми компьютерами. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения горсовета Юрий Сороколат. По его словам, поставка большинства компьютеров ожидается в середине марта.

Как рассказал заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот, для компьютеризации медучреждений Харьковский городской совет выделил необходимое финансирование. В харьковские больницы будет поставлено несколько тысяч компьютеров.

«Техника будет закуплена и поставлена в указанный срок. Компьютеризация - один из небольших этапов запуска системы. Гораздо сложнее развернуть полноценную автоматизацию всей медицины, поставить соответствующее программное обеспечение, обучить тысячи медицинских сотрудников работать в этой системе. Поэтому сегодня профильные департаменты городского совета совместно работают в этом направлении», - сообщил Олег Дробот.

Вице-мэр отметил, что медперсонал уже проходит обучение. «Более того, обучаем наших сотрудников основам цифровой грамотности, чтобы помочь им лучше подготовиться к новому этапу медреформы и повысить свой профессионализм», - сообщил Олег Дробот.

Отметим, что в апреле состоится запуск реформы системы здравоохранения на вторичном уровне. Предполагается, что учреждения второго и третьего уровней оказания медицинских услуг (областные и районные больницы) перейдут на прямое финансирование от Национальной службы здоровья Украины.

 

 

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