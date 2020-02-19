Больницы Харькова собираются модернизировать

Для реализации очередного этапа медицинской реформы больницы Харькова оснастят новыми компьютерами. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения горсовета Юрий Сороколат. По его словам, поставка большинства компьютеров ожидается в середине марта.

Как рассказал заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот, для компьютеризации медучреждений Харьковский городской совет выделил необходимое финансирование. В харьковские больницы будет поставлено несколько тысяч компьютеров.

«Техника будет закуплена и поставлена в указанный срок. Компьютеризация - один из небольших этапов запуска системы. Гораздо сложнее развернуть полноценную автоматизацию всей медицины, поставить соответствующее программное обеспечение, обучить тысячи медицинских сотрудников работать в этой системе. Поэтому сегодня профильные департаменты городского совета совместно работают в этом направлении», - сообщил Олег Дробот.

Вице-мэр отметил, что медперсонал уже проходит обучение. «Более того, обучаем наших сотрудников основам цифровой грамотности, чтобы помочь им лучше подготовиться к новому этапу медреформы и повысить свой профессионализм», - сообщил Олег Дробот.

Отметим, что в апреле состоится запуск реформы системы здравоохранения на вторичном уровне. Предполагается, что учреждения второго и третьего уровней оказания медицинских услуг (областные и районные больницы) перейдут на прямое финансирование от Национальной службы здоровья Украины.