Больницы Харьковщины получили генераторы бесперебойного питания

Оборудование позволит своевременно оказывать необходимую помощь больным СOVID-19 в случае возможных перебоев в электроснабжении. Об этом сообщили в ХОГА.

Средства на приобретение 17 дизельных генераторов для больниц, принимающих пациентов с COVID-19, были выделены из областного бюджета. На сегодня все генераторы доставлены в учреждения.

В частности, оборудование получили КНП «Змиевская ЦРБ», КНП «Волчанская ЦРБ», КНП «Изюмская ЦГБ», КНП «Купянское ТМО», КНП «Лозовское ТМО», КНП «Богодуховская ЦРБ», КНП «Красноградская ЦРБ», КНП «Валковская ЦРБ», КНП «Первомайская ЦРБ», КНП «Областной госпиталь ветеранов войны», КНП «Чугуевская ЦРБ», КНП «Балаклейская ЦРКБ», КНП «Областная клиническая больница», КНП «Областная детская клиническая больница», КНП «Областная детская инфекционная больница», КНП «Областная клиническая инфекционная больница» и КНП «Областной клинический специализированный диспансер радиационной защиты населения».

Напомним, Распоряжение №793 от 11 декабря подписала председатель Харьковской областной государственной администрации Айна Тимчук.

Согласно документу, общая сумма перераспределения средств медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам составила 14 млн 350 тыс. гривень. Средства предназначены для закупки систем бесперебойного питания и аппаратов искусственной вентиляции легких.