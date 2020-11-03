Больницы забиты, лаборатории не успевали обрабатывать тесты. Эпидситуация на Харьковщине

Более семи сотен новых больных на коронавирус на Харьковщине. В общем заболело почти 39 000 человек. Больницы и лаборатории еле выдерживают стремительное распространение COVID-19, и недавно последних начали разгружать в проведении ПЦР-исследований частные учреждения. Правительство решило позволить областным лабораторным центрам заключать соглашения с частными или коммунальными заведениями и выделило на это из госбюджета 14 млн грн. Сейчас в ХОГА сообщили, что область заключила договора с 11, из 17 таких лабораторий.

Не так быстро проводятся работы по развертыванию коек, их катастрофически не хватает, пока на стационарном лечении находятся более двух тысяч пациентов с COVID-19, половина - в городе, половина в районах.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по вопросам здравоохранения:

У міських лікарнях антибіотики, ліки, які потрібні для того щоб крапельниці ставити, вони є. Але все одно людям приходиться докуповувати ліки, які необхідні для підтримки хронічних загострень. У всіх, у кого є хронічні захворювання, вони всі приходять після COVID до загострювання - нічого з цим не можна зробити. А це вже зовсім інші ліки.

Деньги на противодействие COVID-19 необходимы, заместитель главы ХОГА Тарас Пастух рассказал, что областная администрация сделала заявку дабы получить из бюджета дополнительные средства для обеспечения медучреждений кислородом. По предварительным расчетам Слобожанщине нужно около 109 млн грн. Их предполагают направить на закупку концентраторов, а также на проведение кислородных магистралей.

Продолжается работа и по развертыванию дополнительных коек, с начала эпидемии для лечения больных на коронавирус было подготовлено 1800 коек, говорит Пастух.

Тарас Пастух, зам. главы ХОГА:

Ми забезпечуємо, зараз на днях відбудеться посавка тих кисневих концентраторів, які вже укладені договори і профінансовані на 90 % ці точки підведенням кисню. Це або централізоване кисневе постачання, або кисневі концентратори. Проте, з цього періоду кількість ліжок в Харківській області збільшилася ще на 1800 ліжок і зараз складає близько 3600 ліжок.

Но с открытием дополнительных больниц не все так просто и быстро, рассказывает заместитель губернатора - ведь, прежде всего, ведутся работы с кислородом, который является взрывоопасным, здесь спешки не должно быть.

Тарас Пастух, зам. главы ХОГА:

Чому це знову ж таки роботи затягують відкриття цих лікарень додаткових, це лікарні "Укрзалізниці", це обласна наша лікарня і я думаю, що ви вже можливо знаєте, що з суботи чи з п'ятниці введено розпорядженням керівника робіт національного рівня ще один лікарняний заклад - це госпіталь ветеранів, де також зараз ми розпочинаємо роботи і проектні щодо проведення кисню і також закупівлі кисневих концентраторів.

На этой неделе Харьковская область должна получить 400 кислородных концентраторов, по словам Пастуха, уже 5-6 ноября они должны пройти растаможку - это 250 концентраторов рассчитанных на два человека и 150 на одного пациента. Еще 60 концентраторов заказал сам город. Распределять их будут, учитывая реальные потребности медучреждений уже по их прибытию в Харьковскую область.