Больше 100 км/ч: автомеханик рассчитал скорость, с которой ехала Зайцева

По расчетам автомеханика, кросовер "Лексус" двигался со скоростью 102 километров в час. Такие подробности своего исследования он озвучил на очередном заседания по делу о жутком ДТП на улице Сумской. По данным автомеханика, педаль газа была вжата в пол и автомобиль двигался без тормозов, поворот колеса составлял больше 30 градусов. Предаварийная система была включена подчеркнул эксперт.

Константин Кузнецов, автомеханик:

Скорость вращения колес разная біла, при повороте колеса вражаються с разной скоростью. Расчетная скорость – 102 километра в час. Датчик усилия на педали тормоза, он был отключен, то есть на педаль тормоза, я так понимаю, не воздействовали, потому что датчик не сработал.

По словам защитницы Зайцевой, Юлии Козырь, во время допроса в суде автомеханик сказал, что точную дату и время, когда сработала система устойчивости, котораяд олжна активизироваться во время торможение авто, назвать не может. Поэтому, считает Козырь, новые выводы после предоставления информации в суде автомехаником сделать тяжело.

Юлия Козырь, адвокат Алены Зайцевой:

Невозможно определить, в какой момент возникли эти данные. Поэтому никаких объективных сейчас данных, для того, чтобы сделать выводы иные какие-то, кроме тех, котоыре в материалах дела находятся, нету.

В свою очередь, адвокат второго обвиняемого, Геннадия Дронова, подчеркивает - эта информация очень важна и возмущен, что данные о скорости не были внесены в обвинительный акт.

Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова:

Система безпеки спрацювала в момент, коли автомобіль прискорювався, його рух прискорювавсая в бік, не прямо. З цього можна логічний висновок зробити, що в момент зіткнення автомобілів спрацювала система безпеки. І тепер суд це почув, суд почув швидкість.

Тем временем, в прокуратуре отвечают - не вносили цифру, указанную автомехаником в обвинительный акт, поскольку ранее эксперт отметил, что не может сказать точное время, когда автомобиль двигался со скоростью 102 км/ч.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковськой обл.:

Ми не можемо сказати, що 102 кілометри на годину -це саме в момент скоєння ДТП. Саме тому ця цифра і не була написана в обвинувлаьному акті. Щодо заяв захисту щодо замовчування, про яке замовчування може йти мова, якщо ці матеріали були долучені до матеріалів справи, вони є у матеріалах справи.

Следующее заседание по делу состоится 10 июля.