Больше 100 нарушений: спасатели озвучили результаты проверок детских лагерей Харьковщины

Тотальные проверки детских лагерей по всей Украине начались после трагедий в одесской "Виктории". В сентябре прошлого года там во время масштабного пожара погибло 3 детей. После этого правительство разрешило спасателям провести внеплановые проверки десткий учреждений - школ, садиков и лагерей. На Харьковщине специалисты в течение двух месяцев перед началом лет оценивали состояние мест оздоровления детей. В итоге нашли большое количество нарушений.

Сергей Колосовский, нач. упр. предупреждения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Хар. обл.:

Виявлено було майже 129 порушень вимог пожежної безпеки. За допущені порушення 27 керівників та відповідальних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Станом на 12.06 залишилося невиконаними 13 запропоновнаних заходів.

Кроме того, отчитываются в областном управлении ГСЧС, на сегодняшний день подписано 21 акт готовности загородных мест оздоровления. Осталось еще 4 акта, говорят специалисты, в которых руководители еще устраняют недостатки - два в Змиевском районе и по одному в Купянском и Шевченковском. Эти учреждения пока вводиться в эксплуатацию не будут. Ситуацию с противопожарной безопасности спасатели будут контролировать в течение всего лета, до окончания сезона в детских лагерях.

Павел Пономаренко, дир. Деп. гражданской защиты:

Проводиться дуже велика кількість навчань. Проводиться попереджувальна робота, роз'яснювальна. Rрім того, усуваються недоліки, які роками не усувались.

В общем в этом году на Харьковщине планируют оздоровить около 80 тысяч детей.