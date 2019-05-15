Больше 20 тысяч человек зарегистрировались на участие в ВНО

Как сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, в этом году ВНО стартует 21 мая и на участие в прохождении оценивания зарегистрировались 21 тысяча 228 человек.

Так, каждый зарегистрированный участник ВНО 2019 года имеет право сдать тесты не более чем по 4 учебным предметам. Результаты ВНО засчитываются как результаты государственной итоговой аттестации за образовательный уровень полного общего среднего образования. Для учащихся учреждений общего среднего образования - по трем учебным предметам: украинскому языку и литературе, математике или истории по выбору ученика и одного из учебных предметов по выбору ученика. Для студентов учреждений профессионального, профессионально-технического, высшего образования - по двум учебным предметам: украинскому языку и литературе, а также по математике или истории по выбору студента.

Кроме того, новым в 2019 году является введение порядка организации проведения вступительных экзаменов, проводимых по технологии ВНО для поступления на магистерский уровень высшего образования.

Основная сессия единого вступительного экзамена состоится 2 июля, единого вступительного экзамена - 4 июля.

По словам директора Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александра Сидоренко, главная задача - чтобы каждый из участников ВНО получил оценку объективную, честную и прозрачную, а это обеспечивается, в первую очередь, соблюдением нормативных документов. Сейчас ВНО переходит от того формата, с которого оно начиналось, - отбора абитуриентов - к формату основной формы государственной аттестации всех учащихся.

Всего в Харьковской области запланировано организовать работу 93 пунктов тестирования, из них 47 - на базе учреждений общего среднего образования, 12 - профессионально-технических заведений и 34 - на базе заведений высшего образования. В городе Харьков - 65 пунктов тестирования. Планируется привлечь к работе 4,5 тысячи педагогов.