 

Больше 25% школ и детсадов не готовы к учебному году - Госпотребслужба

02 сентября 2019 г. 12:06

Как сообщили в пресс-службе ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области, за два летних месяца комиссии проверили 1249 учреждений, в том числе 527 детских садов и 722 учреждения общего среднего образования.

Во время проверок были выявлены нарушения требований санитарного законодательства, в частности, несоответствие требованиям уровней освещения, неудовлетворительные результаты исследований питьевой воды и необходимость восстановления маркировки оборудования (инвентаря). 

По состоянию на 30 августа акты готовности были подписаны 73,4% заведений, из них 298  - дошкольного, 624  - общего среднего образования и 17 учреждений интернатного типа.

Сейчас изучаются расписания уроков, примерные двухнедельные меню, списки поставщиков пищевых продуктов на соответствие требованиям санитарного законодательства с последующим согласованием указанных документов.

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