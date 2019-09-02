Больше 25% школ и детсадов не готовы к учебному году - Госпотребслужба

Как сообщили в пресс-службе ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области, за два летних месяца комиссии проверили 1249 учреждений, в том числе 527 детских садов и 722 учреждения общего среднего образования.

Во время проверок были выявлены нарушения требований санитарного законодательства, в частности, несоответствие требованиям уровней освещения, неудовлетворительные результаты исследований питьевой воды и необходимость восстановления маркировки оборудования (инвентаря).

По состоянию на 30 августа акты готовности были подписаны 73,4% заведений, из них 298 - дошкольного, 624 - общего среднего образования и 17 учреждений интернатного типа.

Сейчас изучаются расписания уроков, примерные двухнедельные меню, списки поставщиков пищевых продуктов на соответствие требованиям санитарного законодательства с последующим согласованием указанных документов.