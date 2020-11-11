Больше 3 тысяч заявок за день. Харьковчане продолжают жаловаться коммунальщикам на холодные батареи

Харьковских дивизий, 17. Жилой дом по этому адресу - среди тех, кто до сих пор в очереди на подключение отопления. Жители включают обогреватели, одеваются дома как на улице и обивают пороги филиалов "теплосетей" и ЖЭКа, но говорят, пока результата - ноль.

Людмила, жительница дома по ул. Харьковских дивизий, 17:

Ну, а как дома, включаю обогреватели и все, но мне сколько лет. Это очень. У меня угловая комната. Вот сейчас иду выяснять, но не знаю.

А это дом номер 17 на Стадионнном проезде. Горячей воды нет еще с лета, с отоплением домов также проблемы. Жители рассказывают - в "теплосетях" им сообщили, что все подключено по плану. И по факту, возмущаются люди - батареи холодные.

Наталья, жительница дома на Стадионном проезде, 17:

С отоплением у нас проблема, мы сейчас все замерзли. Весь дом. Спим в одежде, дети болеют, жильцы болеют, коронавирусы. И вот яма сзади вырыта, мы не поймем, что это. Это уже две недели вот так стоит, мы просто замерзаем реально.

Ольга, жительница дома на Стадионном проезде, 17:

В квартире холодно ужасно. Внучка у меня уже болеет с ангиной. Спим в оджде, выдержать это просто невозможно, "теплосети" не реагируют, весь дом пишет жалобы: "завтра придем - послезавтра придем". Слесарь пришел, покрутился, видимость сделал, пыль в глаза пустил. Рассказал, что тут нет давления и нам рассказывают, что два дня назад у нас включили отопление. Ледяные во всех 50 квартирах батареи.

Люди говорят - обращались везде. Писали в Департаменты мэрии, звонили тепловикам, оставляли заявки в городской диспетчерской службе. Пока - положительной реакции не дождались. И собираются требовать от коммунальщиков перерасчета, если в платежках укажут суммы за тепло, которого они не получали.

Артем, житель дома на Стадионном проезде, 17:

Та ну обращались мы уже неоднократно и в тепловые сети, в жилкомсервис. Нам все обещают, но движения никакого. Сказали - завтра-завтра. За месяц мы насчитали 150-160 обращений и никаких движений вообще.

Галина, жительница дома на Стадионном проезде, 17:

Никаких действий не предпринимается, вот заявления написанные, а толку никакого. На улице - нулевая температура. В квартирах сырость, коронавирус, воспаление легких. Мы просто не знаем, что нам дальше делать.

В "Харьковских тепловых сетях" ранее отмечали, что подключено почти 90 процентов домов в Харькове, все текущие проблемы решают. В городской диспетчерской службе накануне обнародовали опрос о наличии отопления в жилых домах и собирали адреса, где тепла нет. Кроме того, сообщили, что получили накануне 3814 заявок по поводу отопления. И добавили - вся информация будет обработана и предоставлена ​​руководству города.