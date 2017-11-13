Больше 400 дней на боевых позициях. На Харьковщине торжественно встретили бойцов 92 ОМБр и вручили им награды

В ряды 92-й отдельной механизированной бригады Людмила Забротина попала в прошлом году, вскоре вместе с другими бойцами отправилась в зону АТО, там выполняла обязанности медсестры. На торжественной встрече 92-й ОМБр с гордостью демонстрирует награду от Министерства обороны «За образцовую службу» и рассказывает, с нетерпением ждет когда сможет похвастаться ею перед родными – не видела их уже больше года.

Людмила Забротина, старший солдат:

Конечно, ждали. конечно, і діти, і мама завжди каже - "пишаюся тобою, доню".

Танкист Александр Шеховцов отпуск после возвращения из АТО тоже планирует провести с семьей. Родные уже встретили его на вокзале, теперь ждут бойца дома. Домой Александр повезет уже третий знак отличия, на этот раз получает награду «За особую службу» - ее называет не менее важной, чем предыдущие. Говорит, во время каждого награждения особо чувствуется насколько важно то, что он вместе с побратимами ежедневно защищает Украину от врагов.

Александр Шеховцов, танкист:

Это мой дом, я его защищаю, этим все сказано. Очень важно, я сам из Луганской области, поселок Новоайдар, это 36 километров от Счастья, поэтому все знакомо. Все известно, знаем не по-наслышке.

В ноябре по ротации в Харьков вернулось больше 250 бойцов 92-й отдельной механизированной бригады. После возвращения все они получат звание «участника АТО», рассказывает командир бригады Владимир Кокорев. Более 20 военных наградили высокими государственными знаками отличия, еще около 60 – ведомственными. В течение года бойцы выполняли задания на Донецком направлении, на боевых позициях в Марьинке и Красногоровке провели больше 400 дней.

Владимир Кокорев, командир 92-й ОМБр:

На протязі 2 місяців військова частина відпочине. Після цього проведем бойове злагодження, розпочнем в Чугуєві, після цього будемо на один із полігонів України, після цього повернемося в пункт постійної дислокації і чекати подальшого наказу або розпорядження.

С начала проведения АТО воины 92-й отдельной механизированной бригады неоднократно отправлялись на Восток - защищать Украину от врагов, но вернулись домой не все – за последние три с половиной года погибло 48 бойцов бригады, из них 18 – в течение последнего года.