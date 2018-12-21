Больше миллиона социальных услуг предоставили жителям города

Конференция «О достижениях, результатах и направлениях работы соцпроекта «Единая социальная сеть» прошла 20 декабря в горсовете.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на вице-мэра по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлану Горбунову-Рубан.
По ее словам, в 2018 году в городе было предоставлено более 1,5 млн различных социальных услуг, которые получили более 500 тыс. жителей.
Работает транспортная соцуслуга «Инватакси», которой пользуется около 100 клиентов. Также функционирует служба сопровождения людей с проблемами зрения и слуха; работает Благотворительный фонд «Институт раннего вмешательства»; Центр для женщин, пострадавших от насилия; электронные информационные офисы; клубы активного долголетия; координационные советы по оказанию паллиативной помощи, вопросам семьи и гендерного равенства; комитет доступности и ряд специализированных комиссий по соцвопросам.
При этом больше других предоставлялась услуга по оказанию психологической помощи и поддержке харьковчан. Кроме того, уделяют внимание и работе по распространению социальной информации и сопровождению людей с особыми потребностями.
Отметим, проект «Единая социальная сеть» работает в Харькове 19 лет. В этом году в конкурсе победили 60 социальных проектов, которые получили из городского бюджета финпомощь от 10 до 90 тыс. гривен на реализацию инициатив.