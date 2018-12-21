Больше миллиона социальных услуг предоставили жителям города

Конференция «О достижениях, результатах и направлениях работы соцпроекта «Единая социальная сеть» прошла 20 декабря в горсовете.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на вице-мэра по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлану Горбунову-Рубан.

По ее словам, в 2018 году в городе было предоставлено более 1,5 млн различных социальных услуг, которые получили более 500 тыс. жителей.

Работает транспортная соцуслуга «Инватакси», которой пользуется около 100 клиентов. Также функционирует служба сопровождения людей с проблемами зрения и слуха; работает Благотворительный фонд «Институт раннего вмешательства»; Центр для женщин, пострадавших от насилия; электронные информационные офисы; клубы активного долголетия; координационные советы по оказанию паллиативной помощи, вопросам семьи и гендерного равенства; комитет доступности и ряд специализированных комиссий по соцвопросам.