Больше миллиона социальных услуг предоставили жителям города

21 декабря 2018 г. 8:23
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Конференция «О достижениях, результатах и направлениях работы соцпроекта «Единая социальная сеть» прошла 20 декабря в горсовете.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на вице-мэра по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлану Горбунову-Рубан. 
 
По ее словам, в 2018 году в городе было предоставлено более 1,5 млн различных социальных услуг, которые  получили более 500 тыс. жителей.
 
Работает транспортная соцуслуга «Инватакси», которой пользуется около 100 клиентов. Также функционирует служба сопровождения людей с проблемами зрения и слуха; работает Благотворительный фонд «Институт раннего вмешательства»; Центр для женщин, пострадавших от насилия; электронные информационные офисы; клубы активного долголетия; координационные советы по оказанию паллиативной помощи, вопросам семьи и гендерного равенства; комитет доступности и ряд специализированных комиссий по соцвопросам.
 
При этом больше других предоставлялась услуга по оказанию психологической помощи и поддержке харьковчан. Кроме того, уделяют внимание и работе по распространению социальной информации и сопровождению людей с особыми потребностями.
 
Отметим, проект «Единая социальная сеть» работает в Харькове 19 лет. В этом году в конкурсе победили 60 социальных проектов, которые получили из городского бюджета финпомощь от 10 до 90 тыс. гривен на реализацию инициатив.
 
 
 

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