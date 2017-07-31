Больше тысячи заявок за 3 недели. В Харькове набирают новых патрульных полицейских

Харьковчанка Татьяна Гордеева к сдаче первого экзамена готовилась по несколько часов в день. Больше всего, признается, переживает именно о результатах тестов на знание украинского законодательства. А вот физических нагрузок не боится, девушка - тренер по боксу, поэтому говорит, опасная работа в полиции её не пугает - в любую секунду готова дать отпор преступнику.

Татьяна Гордеева, кандидат на должность инсп. патр. полиции Харькова:

Ну говорят, что девушки, женщины - слабый пол. Это не совсем так. Если хорошо быть физически развитым и иметь спортивные качества, боевые, можно легко вполне за себя постоять.

Новый набор в патрульную полицию Харькова стартовал 11 июля. За три недели заявки подали уже свыше 1000 человек. Кандидаты пройдут несколько этапов конкурсного отбора. Первый - тестирование на уровень IQ и знание законов Украины. Ответить нужно на 120 вопросов в течение 2 часов. После - экзамен по физподготовке, психологический тест и собеседование. На данный момент в харьковской патрульной полиции - 250 вакантных мест, но их количество может увеличиться, говорят в управлении.

Карина Курбанова, пресс-секретарь патрульной полиции Харькова:

Сейчас патрульная полиция будет заступать и на посты дорожной, то есть будет расширяться такое подразделение патрульной полиции как дорожная патрульная полиция, которая в дальнейшем будет патрулировать трассы международного значения в Харьковской области. Поэтому нужны новые кадры, специализированные кадры. Людей будут набирать, чтобы составлял штат около 1500 человек патрульной полиции. Сейчас это 1163 человека.

Базовые требования к будущим копам - гражданство Украины, возраст от 21 года до 35 лет, отсутствие судимости и полное среднее образование. Он-лайн анкеты для поступления на службу в харьковскую патрульную полицию принимают до 9 августа. До конца 2017 года конкурсный отбор пройдет во всех областях Украины.