Большинство кафе и ресторанов в Харькове открылись. Какие правила действуют для сотрудников и посетителей?

Харьковчанка Ольга в течение жетского карантина почти все время находилась дома. Выходила только по необходимости. Училась дистанционно, читала и занималась спортом. После частичного снятия ограничений больше всего хотелось выпить кофе в кафе и получить дозу положительных эмоций, говорит студентка.

Ольга, посетительница кафе:



Села на шпагат, наконец-то. Как я хотела, во время карантина, карантин очень много чего дал мне сделать и понять много чего в жизни. Хотелось выпить кофе. Конечно же, поиграть с енотиками. За карантин очень соскучилсиь за ними, енотики соскучились по гостям, очень рады открытию.

Харьковское кафе с енотами открылось несколько дней назад. Требования о правилах работы строгие, говорит владелец. К животным без маски и тщательно вымытых рук не пускают. Все поверхности и ручки на дверях постоянно обрабатывают антисептиками. К открытию готовились заранее, оно было долгожданным, ведь убытки существенные. До карантина в заведении были очереди и практически не протолкнуться, сейчас - ажиотажа нет.

Марк Колесников, владелец кафе:



До карантину у нас було багато відвідувачів, була постійна посадка, вранці, ввечері, люди питали, відкриті ми чи ні, але, на жаль. Ми були зачинені, у нас немає літньої площадки. Обробляємо всі поверхні, після кожного гостя, є почасово. Але ми обробляємо постійно все. До чого торкаються люди, звичайно.

В кафе изменили график работы, отказались от бумажного меню и закупили дезинфекторы. Следят за соблюдением правил посетителями и здоровьем работников. С температурой или признаками заболевания сотрудника на работу не допустят.

Анастасия Олейник, бариста:



После карантина у нас время немножко поменялось, у нас было больше времени, что мы работали. Сейчас с 9 до 9. Санитарные нормы, везде стоят антисептики, мы обрабатываем, люди перед посещением енотов моют ручки. Мы за этим следим. Столики раздвигаем, посадку регулируем. Стараемся.

Если часть заведений общественнего питания по всей Украине могла зарабатывать за счет доставки во время карантина, остальные - буквально боролись за выживание. Предприниматели неоднократно выходили на митинги в течение карантина и ждали разрешения работать. По прогнозам Украинской ресторанной ассоциации, из 30 тысяч заведений по всей стране в ближайшее время не откроется примерно треть. Из-за сложного финансового положения. В дальнейшем работа кафе и ресторанов будет зависеть от эпидситуации.