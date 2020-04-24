Большинство стран ЕС прошли пик пандемии COVID-19 - агентство

24 апреля 2020 г. 14:41
Источник: Украинская правда
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Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что в большинстве стран ЕС ослабла пандемия коронавируса.

"Похоже, что в 20 странах Евросоюза / Европейской экономической зоны первая волна передачи прошла свой пик с уменьшением числа новых зарегистрированных случаев", - говорится в заявлении агентства. 

Такие меры, как отмена массовых собраний, закрытие учебных заведений и общественных пространств помогли уменьшить скорость распространения вируса, и с 8 апреля уровень заболеваемости в ЕС/ЕЭЗ и Великобритании в целом снизился на 18%. 

При этом агентство предупреждает, что слишком быстрая отмена ограничений без надлежащего мониторинга и укрепления системы здравоохранения может привести к новой вспышке инфекции.

По последним данным, в ЕС/ЕЭЗ и Великобритании умерли 105 064 человека, а почти миллион человек (988 241) были инфицированы. 

Напомним, накануне в Великобритании глава Минздрава Мэтт Хэнкок объявил о пике коронавируса.

Испания объявила о пике пандемии коронавируса 9 апреля, также в стране продлили карантин.

 

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