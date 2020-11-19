Большинство украинцев одобряют штрафы за отсутствие маски в общественных местах и транспорте - опрос

В середине ноября 2020 года 75% украинцев поддерживают введение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок. Выступают против 24% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом 83% опрошенных заявили, что часто одевают защитную маску, 14% - иногда или редко, 3% - почти никогда.

Часто дезинфицируют руки 70% респондентов, 23% - иногда или редко, 6% - почти никогда.

Только 14% часто используют защитные рукавицы, 33% - иногда или редко, 53% - почти никогда. По сравнению с мартом, частое пользование масками значительно возросло (с 58 до 83%), а защитными рукавицами - существенно снизилось (с 38 до 14%).

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 15-17 ноября 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

Также украинцев опрашивали по поводу введения карантина выходного дня. По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", мнения украинцев в отношении решения правительства вести карантин выходного дня разделились поровну. Половина опрошенных (49%) поддерживают, столько же - против.

Напомним, Кабмин ввел в Украине карантин выходного дня до конца ноября 2020 года. Кроме того, правительство обязало украинцев находиться на улице с документами.