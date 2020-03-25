Большинству украинцев не хватит денег на время карантина

25 марта 2020 г. 17:39
Источник: ZN.UA
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Большинству украинцев, а именно 57%, не хватит средств на все время карантина. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gradus. Известно, что участниками опроса стали 1200 респондентов. В основном это жители городов, количество населения в которых более 50 тыс., их возрастная категория – от 18 до 60 лет.

6,9% украинцев сказали, что их сбережений хватит на несколько дней или меньше, 12,1% — на одну неделю, 16,8% — на две недели, 5,7% — на три недели, 15,5% — на четыре недели, 16,3% — на один-два месяца, 5,5% — на 3-4 месяца, 2% — на полгода, 4,3% — более чем на полгода.

Известно, что наиболее негативно свои шансы на этот карантин оценивают жители Востока.

 

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