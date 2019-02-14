Большой зал на 777 мест и современное оборудование. В филармонии состоялся первый концерт после завершения реконструкции

Именно в этом зале 90 лет назад состоялась премьера оперы Николая Лысенко "Тарас Бульба". Сейчас с нее начинается первый концерт в реконструированной харьковской филармонии.

В обновленном здании классическая музыка будет звучать не только на концертах в залах, но и в фойе во время перерыва. Сейчас, говорит арфистка Александра Дяченко, привыкает к звуку своего инструмента в отремонтированной филармонии. Акустика изменилась существенно, подчеркивает она.

Александра Дяченко, арфистка:

Мы еще только пытаемся это все пробовать, это вес для нас еще новое, но впечатления прекрасные. Мы скитались по клубам, мы ходили по разным помещениям, но выдержали, дожили до лучших времен.

Одна из изюминок обновленной филармонии, говорит директор и главный дирижер Юрий Янко, оркестровая яма, которая может подниматься и опускаться, благодаря современному механизму.

Юрий Янко, директор Харьковской филармонии:

Сегодня я могу уже с гордостью, с радостью сказать, что здесь фантастическая акустика, очень хорошо, что мы сделали "ракушку", ту самую звуковую. Все, до единой ноты идут в зал. Действительно, реконструкция шла долго, но сегодня все это завершается. В последнее время это были фантастические темпы.

Обновить здание руководители области решили еще в 2005 году. В том же году был проведен благотворительный аукцион, на котором собрали первые деньги для возрождения Харьковской филармонии - начала ремонтных работ и приобретение музыкальных инструментов. Реконструкция началась в 2006-м.

Марина Епишина, глава БФ "Ренессанс":

Идея капитальной реконструкции принадлежала тогда губернатору Харьковской области, Арсену Борисовичу Авакову. Это 2005-й год, собраны первые 8 миллионов гривен для того, чтобы начать капитальную реконструкцию этого уважаемого здания. Я, на сегодняшний момент, возглавляю благотворительный фонд "Ренессанс". Фонд "Ренессанс" перечислил со своего счета 800 миллионов евро для органа, который стоит в этом здании. Очень здорово, что сегодня Юлия Александровна поддержала и Игорь Львович, который был губернатором, и столько уважаемых людей, которые покупали картины, которые помогали деньгами. Все граждане города, которые участвовали в открытии этого здания.

Завершение масштабной реконструкции неоднократно откладывали из-за проблем с финансированием. Возобновили работы 4 года назад. Общая стоимость реконструкции составила около полумиллиарда гривен. Торжественно открыть обновленную филармонию в Харьков приехал Президент Украины.

Петр Порошенко, Президент Украины:

У 16-му році ми з вами зустрічалися на відкритті органного залу і мене запитували: "Пане Президенте, як ви можете замість фінансувати армію, фінансувати органний зал?". Моя відповідь була: "Це не менш важливо". Це будує український дух!

Новый ​​зал Харьковской филармонии на 777 мест откроет свои двери для всех слушателей уже 19 февраля.