Борьба с бюрократией и новые методики обучения. О каких реформах рассказала в Харькове министр образования и науки Лилия Гриневич

Украинская школа будущего должна готовить детей к реальной жизни, помочь в процессе самореализации и поиске своего призвания. Обсудить реформирование системы образования на всеукраинском форуме EdСamp в этом году собрались больше 1000 учителей, которые приехали из разных уголков страны, а также 11 зарубежных гостей. Изменения, которые происходят в образовательной среде Украины, уже заметны и для учеников, и для учителей, но это, отмечают последние - лишь первые шаги.

Иван Верещака, учитель математики и информатики:

Більше свободи у формуванні і програм навчання, і вибору методів навчання, і спілкування з дітьми. Але поки це лише на першій сходинці. А вверх ще йти, йти, йти. Потрібно змінювати все, в першу чергу самим змінюватися, менше паперів, папери – папероводам, вчителям-навчати.

Именно уничтожение бюрократии в школах министр образования и науки Лилия Гриневич назвала следующим этапом образовательной реформы. Уже скйчас, отметила Гриневич, МОН готовит приказ об уменьшении документооборота в учебных заведениях. Работу над этой инициативой в министерстве начали еще в прошлом году, взяв за пример проект прошлогоднего EdСamp "Дети или бумаги?". После нововведений педагоги смогут уделять больше времени работе с учениками, освободившись от бумажной волокиты.

Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины:

Ми зараз готуємо відповідний наказ, де ми різко скорочуємо потік документообігу у школі. Для того, щоб вчитель мав більше часу не на паперову роботу, а щоб готуватися до уроків і займатись своєю діяльністю з дітьми.

2018 год в министерстве называют годом новой украинской школы, поскольку уже с сентября дети будут учиться по новым стандартам. Для обновления образовательного пространства, подчеркивают в МОН, привлекают не только огромную сумму из государственного бюджета, но и средства местных советов.

Юлия Светличная, губернатор:

Харківська область має дуже гарні традиції, а також гарні результати щодо освітньої діяльності. Ми з радістю будемо приймати ті рішення, які напрацьовані практиками, які будуть в-цілому зрозумілі і імплементовані Міністерством.

Однако самым главным фактором изменения системы образования в Украине называют отношение учителя к ученикам и создание доверительных отношений. Именно во время учебы в школе ребенок формируется не только интеллектуально и физически, но и психологически, поэтому требует большего внимания и защиты чтобы развиваться, а также чувствовать себя безопасно.

Николай Кулеба, уполномоченный Президента Украины по правам ребенка:

Через це формування стосунків, через довірливі стосунки можна зменшити той негативний вплив, який сьогодні є. Я, як уповноважений з прав дитини, дуже занепокоєний сьогодні статистикою, яка є по булінгу, по насильству, і це насильство в сім'ях, і вчителі мають також все помічати.

Чтобы привлечь внимание к необходимости создания безопасного для ребенка пространства, педагоги со всей Украины решили устроить в рамках форума EdСamp машстабный флеш-моб на одной из центральных площадей города.