Борьба с игорным бизнесом по-харьковски: открыто 85 производств

24 декабря 2019 г. 17:15
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С 20 декабря 2019 органами прокуратуры на территории области проверено более 300 игорных заведений. Об этом сообщили а пресс-службе прокуратуры в Харьковской области. 

В ходе отработки выявлено несколько казино. Во время обысков обнаружены и изъяты рулетки, покерные столы, специальные игровые столы, компьютерная техника, с помощью которой предоставлялись услуги для азартных игр.
 
В целом, по результатам проведенных на территории области осмотров и обысков, окончательно прекращена деятельность более 120 таких заведений.

Количество изъятого игрового оборудования составляет более 1500 единиц.
 
Сейчас фактически прекращена деятельность игорных заведений на территории города Харькова и Харьковской области.

Зарегистрировано 85 уголовных производств по ч.1 ст. 203-2 УК (занятие игорным бизнесом).
 
Справка: В течение 2019 правоохранительными органами области начато 19 уголовных производств указанной категории.

Во время их расследования прекращена незаконная деятельность 10 игорных заведений с изъятием игорного оборудования.

Также в текущем году в суд было направлено 5 обвинительных актов по уголовным производствам указанной категории.

Видео: 

Боротьба з гральним бізнесом на Харківщині

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