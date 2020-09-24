Борьба с игорным бизнесом: в Харькове пойдут под суд организаторы и работники подпольного казино

В Харькове прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении шести человек по факту занятия игорным бизнесом, совершенным организованной группой (ч. 3 ст.28, ч. 1 ст.203-2 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как установлено, на территории Московского района Харькова в нежилом здании было расположено игорное заведение закрытого типа, доступ туда ограничивал охранник.

Придя с обысками, правоохранители обнаружили в данном помещении игровой зал с компьютерной техникой, игровыми автоматами и рулеткой, и терминалы, с помощью которых осуществляется перерасчет денежных средств.

Кроме того, был обнаружен и склад игровых автоматов, которые, вероятно, планировалось использовать при открытии игорного зала в дальнейшем.

Обвинительное заключение направлено в суд в отношении шести членов организованной преступной группы, которая незаконно предоставляла услуги по игре на рулетке и игровых автоматах - двух организаторов и четырех работников заведения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.