Борьба с коронавирусом на Харьковщине. Какая больница будет принимать “удар” первой и готова ли она?

В Украине госпитализировать пациентов с COVID-19 смогут 240 медучреждений. По информации с официального сайта Национальной службы здоровья Украины, в Харьковской области есть 4 тысячи койко-мест и около восьми сотен - инфекционных.

Но вот количество аппаратов ИВЛ от того, что называют в ХОГА, существенно отличается, потому как по словам зам. директора Департамента здравоохранения Геннадия Бондарчука, на сегодняшний день в Харьковской области есть 560 аппаратов искусственной вентиляции легких, кроме того, ХОГА имеет надежды в ближайшее время получить большое количество аппаратов ИВЛ, на сайте же их всего 128.

С чем связано такое расхождение, в течение дня выяснить так и не удалось.

Бондарчук говорит, что сейчас на Харьковщине есть более 5000 тестов ПЦР и 5000 быстрых тестов. Более того, уже окончательно определили, какие именно больницы будут принимать больных на COVID-19.

Геннадий Бондарчук, зам. директора Департамента здравоохранения ХОГА

Це 18 лікарень, якась частина з них, дві обласних лікарні і інфекційних, кілька міських лікарень і 15 лікарень районних, які готові приймати цих пацієнтів. Друга на черзі - це дитяча обласна лікарня для дітей і спеціалізована лікарня-диспансер радіаційного захисту - двісті ліжок, пацієнти будуть локалізовані там, тому що це досить потужня лікарня з відповідним кадровим потенціалом, з окремою територією, на якій можливо встановити всі карантинні обмеження і вона буде другою лікарнею, яка буде приймати дорослих.

Первая на очереди областная инфекционная больница, по словам главврача Павла Нартова, у них есть 15 боксов и сама больница рассчитана на 200 коек, а в случае значительной вспышки коронавируса больница развернет еще 100 дополнительно. Но вот госпитализировать коронавирусных больных, объясняет врач,будут не всех.

Павел Нартов, главный врач областной инфекционной больницы

Будуть консультуватися хворі дільничними лікарями і вони будуть визначати стан хворого, якщо, наприклад, стан хворого буде легкий, тоді ці хворі будуть знаходиться під наглядом сімейного лікаря, якщо хворі будуть з середньо-тяжким чи тяжким станом вони будуть госпіталізовані до нашого лікувального закладу, крім того, ще в цю группу включені хворі з фоновою патологією - це сахарний діабет, гіпертонічна хвороба, онкозахворювання теж, вони в першу чергу будуть госпіталізовані до нашого лікувального закладу.

По словам губернатора, в Харьковской области уже есть 400 мест для обсервации, при необходимости область развернет еще несколько тысяч.

Кроме того, дополнительно спасатели обустроили 217 временных пунктов приема больных на COVID-19 на всей территории страны, на Харьковщине же таких пунктов уже 16. В Минздраве уверяют - это позволит снизить риск инфицирования на территории больниц других пациентов.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Це фактично штучно створене додаткове приміщення, в якому за потреби, якщо не дай бог, буде серйозний спалах - через ці палатки будуть проходити люди з підозрою. З підозрою на коронавірус, які будуть фактично сортуватися. Тому що є тяжко хворі, середньої тяжості та легкої.

Министерство здравоохранения Украины призывает в случае появления симптомов, свидетельствующих об острых респираторных заболеваниях, обратиться к врачу.

Всем гражданам по возможности необходимо соблюдать режим самоизоляции и избегать мест большого скопления людей, а также неуклонно следить за гигиеной и пользоваться масками и перчатками в транспорте или же в магазинах.