Борьба с коронавирусом: в Израиле запретили собираться группами более 10 человек

15 марта 2020 г. 11:30
Источник: УНИАН
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Власти Израиля заявили об усилении ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

С утра 15 марта в Израиле запрещено собираться группами более 10 человек. Также в стране закрываются все кафе, рестораны, театры и другие подобные заведения. Продолжат работу только аптеки и супермаркеты.

Нетаньяху также призвал израильских граждан работать из дома, если это возможно, и воздерживаться от несущественных поездок.

«Мы воюем против невидимого врага. Победа над ним зависит от шагов, которые каждый из вас делает. Мы должны сделать все, чтобы не заразить и не заразиться», – сказал он.

По последним данным, в Израиле зарегистрировано 193 случая коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области Украины ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.

 

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