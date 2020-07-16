Борьба с масштабными пожарами: харьковские спасатели вернулись из Луганской области

Крупный пожар начался на Луганщине 6 июля. Загорелось вблизи села Осколоновка. Из-за сильного ветра и высокой температуры пожар распространился на лесные кварталы возле других населенных пунктов. Помогать луганским коллегам поехали спасатели из нескольких областей, в том числе - Харьковской. Ликвидировать пожар окончательно чрезвычайникам удалось через неделю после ее начала.

Харьковские пожарные говорят - работать было трудно из-за обилия дыма, ветер и жару. Говорят, земля буквально прожарилась - вместе с деревьями горели торфяники. Ежесуточно - от получаса до двух - на сон. И несколько минут в день - для разговора с родными, вспоминает Сергей Полтавец.

Сергей Полтавец, пожарный-спасатель:

Бывали моменты, что появлялась связь и на минутку звонили. Говорили: все хорошо, все в порядке. Ньюансов много. То, что дыма много и земля проваливалась, много торфа было. Не видно куда ехать, усложнение для техники, возгорания и верховые пожары, подъехать некуда, лес сосновый был, песчаный.

Сосновый лес, песок и плохая видимость - прокладывать путь к очагам огня было нелегко, отмечает спасатель Андрей Зазерин. Он был за рулем пожарного авто.

Андрей Зазерин, пожарный-спасатель:

Для меня самая большая сложность – доставить личный состав и воду к пожарам. Плохая дорога, песок. Застряет, между деревьев приходилось ездить. Не везде была дорога, где ездили.

Несколько раз в день проверяли территорию, чтобы вовремя выявить опасные тления, которые могут снова разгореться, отмечают спасатели. После начала масштабных лесных пожаров на Луганщину поехали две сотни харьковских специалистов, туда также направили 15 единиц техники. Все - имеют опыт тушения пожаров в экосистемах. Боролись с горящими гектарами леса и тушили огонь на полях.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области:

Вже наші підрозділи виїжджали у Харківській області біля 3 тисяч разів на гасіння пожеж в екосистемах. А це мається на увазі лісові пожежі, відкрита територія – це теж необхідний досвід для вміння гасіння пожеж. Він прирівнюється до гасіння пожеж лісових.

Вместе с луганскими коллегами боролись с лесными пожарами не только городские спасатели, но и пожарные из области - в частности, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из Краснограда, Изюма, Купянска и Лозовой.