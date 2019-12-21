Борьба с нарушениями прав человека: в ХНУВД состоялся гендерный квест

Она хочет быть десантником, а не мастером по маникюру. Он - заниматься танцами, а не боевыми искусствами. Оба - страдают из-за стереотипов в обществе. Это сюжет одной из презентаций курсантов для квеста «5 шагов к гендерному равенству».

Представление команды и своего проекта - первый этап. Второй - выполнение специальных заданий на тему защиты прав мужчин и женщин. Все участники квеста говорят - готовились тщательно. Даже в названиях команд учитывали основы гендерного равенства.

Оксана Коляда, курсантка - участница соревнований:

Ви можете побачити на моєму бейджику написано, "ти ж дівчина - закреслено - людина". Тобто чоловік і жінка - це люди загалом, немає різниці, хто ти за статтю. Для багатьох це такий стереотип, де гендер - це про те, що жінки захищаються свої права, і сьогодні ми хочемо показати, що насправді це не так. Гендер - це про чоловіка і про жінку, і про рівність їхніх прав.

Гендерный квест - часть большого проекта «Через равенство и понимание к защите и безопасности». Участие в нем приняли 15 команд, представляющих вузы сектора безопасности и обороны. А это будущие полицейские, пограничники, летчики и нацгвардейцы из разных уголков Украины. От Львова и Житомира до Харькова и Луганска. Для курсантов знания о равенстве прав мужчин и женщин сверхважные, уверена уполномоченная по вопросам гендерной политики Кабмина Екатерина Левченко. Как и использования и их впоследствии, в работе.

Екатерина Левченко, уполномоченная по вопросам гендерной политики КМУ:

Правоохоронець має розуміти особливості злочинів на гендерному підгрунтті. Має вміти спілкуватися із постраждалою особою, яка є чоловіком або жінкою, або хлопчиком, або дівчинкою. Нещодавно було оприлюднено глобальний гендерний індекс, і за резулттатами цього індексу Україна піднялась на 6 сходинок. Ми займаємо тепер 59-те місце. В минулому році було 65-те.

Количество женщин в правоохранительных и военных структурах в последнее время существенно выросло, говорят чиновники. Главным фактором стала война. Защита страны стала общим делом. В университете внутренних дел рассказывают, во время подготовки курсантов также учитывают гендерные аспекты.

Дмитрий Швец, ректор ХНУВД:

Якщо говорити про кількість особового складу, то близько 40 відсотків особового складу якраз складають дівчата, і в напрямку підготовки немає різниці. Чому - тому, що навіть при вступі до нашого закладу, дівчата і хлопці складають єдиний вступний іспит. Це з фізичної підогтовки, з єдиними нормативами.

Победителями квеста стали курсанты Днепропетровского государственного университета внутренних дел. Будущие правоохранители с харьковского университета и курсанты Национальной академии Нацгвардии Украины разделили второе место.