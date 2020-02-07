Борьба с незаконной вырубкой лесов на Харьковщине. Почему АТН не пускали в ХОГА на встречу Кучера с активистами?

Активисты общественной организации "Потон" и некоторые другие сегодня пикетировали сразу несколько правоохранительных учреждений города. С полсотни людей пытались привлечь внимание властей к проблемам незаконной вырубки лесов так как, по их словам, они имеют доказательства вырубок и написали с десяток заявлений, по которым их, кстати, говорят, ни разу не допросили.

От дверей СБУ митингующие направились под стены облгосадминистрации чтобы встретиться с губернатором. Впрочем, в учреждение пропустили лишь определенных людей. Других Нацгвардейцы, демонстративно не замечая, не пропускали. Нарушение журналистской деятельности предпочла не замечать и полиция.

- Журналистов не пропускают. - Подождите, я ваши опознавательные почитаю. Кто вы, Нацгвардия. - Здравствуйте, здесь препятствуют нашей деятельности, мы имеем право пройти. - Журналистов пропустите, что тут у вас - частная собственность? - Новости АТН. - У нас не частная, вот люди, которые несут ответственность за данное. Сейчас, подождите, мы согласуем с обладминистрацией. - Нет, подождите, вы не можете согласовать, нас должны пропустить. Вы нарушаете закон. Как вас зовут, представьтесь, пожалуйста. - Молодой человек…

Нарушают закон Украины, препятствуют журналистской деятельности, кто-нибудь отреагирует? Мы хотим написать заявление за препятствие журналистской деятельности. Ганьба, ганьба, ганьба!

Позже в пресс-службе Нацгвардии новостям АТН сообщили, что они не имели цели нарушить права журналистов. Но так как в здании ХОГА была напряженная ситуация, и чтобы ее не обострять, был ограничен пропуск.

Впрочем, как только губернатор спустился на первый этаж, директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов, который, собственно, и приказал сначала, чтобы журналистов не пускали, мгновенно изменил свое мнение.

Алексей Максимов, директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА

- Журналистов запускаем, пошли. - О, ну наконец-то, слушайте.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Тепер одразу відповім на запитання преси, що чому не пускали: ну ви знаєте, що наша нова влада як раз демонструє навпаки відвертість і відкритість, я усіляко не просто про це кажу, а демонструю. От ви бачите, я прибув 15 чи 20 хвилин тому, і вас вже запросили, і ми з вами розмовляємо. Тому я дуже прошу: не спекулюйте на цьому питанні.

В полиции тоже пообещали разобраться в ситуации.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

- Вони навіть не представлялися, вони навіть не реагували взагалі, не дивилися навіть в мою сторону. - Ну що я вам скажу відносно моїх працівників - пропускають же не мої працівники сюди, не працівники поліції, якщо чесно - адміністрацію охороняє Національна Гвардія, а не працівники поліції. - Вони не хотіли навіть прийняти заяву.

После этого для митингующих открыли зал, и они рассказали Алексею Кучеру суть своего недовольства. Потому как, по их словам, Виктор Сыса, по подсчетам специалистов, вывез незаконно 100000 кубов дерева, и это все не могла не замечать правоохранительная система.

Павел Онищенко, активист ОО "Потон"

Когда судили Сысу, ГБР выбирали меру пресечения в суде, он пришел с людьми в масках, между нами возник физический конфликт, из-за того, что они в масках не пускали нас в суд, они не хотели, чтобы мы присутствовали при заседании, мы нанесли несколько ответных ударов его людям в масках - это было действительно, и полиция формально берет и пытается нас привлекать по 296-й статье за хулиганские действия для того, чтобы выбрать нам меру пресечения арест домашний, чтобы мы физически не смогли выезжать на территорию в лес.

Кучер отметил, что для него прекратить незаконную вырубку на Харьковщине - вопрос приоритетный. И пообещал, что все черные лесорубы и те, кто их покрывает, будут сидеть в тюрьме.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Ми вже маємо результат, при цьому я розумію, що особи, він особисто - це моя особиста думка, я підкреслюю, він особисто або через підпорядкованих осіб координує цю незаконну діяльність. Це теж зрозуміло. Ми розуміємо, я не буду цього приховувати, що в цьому задіяні правоохоронні органи, і вони покривають.

На переговорах присутствовали также глава ГУ Нацполиции Валерий Сокуренко и его заместитель Сергей Чиж, впрочем, к последнему пикетчики отнеслись довольно агрессивно и настояли, чтобы он покинул помещение.

-Тому Валерій Васильович з нами залишиться, а вас попросимо тоді почекати. - Добре. - Спасибо большое. - Спасибо.

По словам Сокуренко, после того, как он возглавил областную полицию, было направлено 40 материалов о незаконной вырубке в суд, тогда как до этого в суд был направлен лишь один материал, и если сравнивать с другими областями - это лучший результат в Украине. Также офицер пообещал разобраться со всеми заявлениями, о которых сегодня шла речь.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

Хто б це не був, чи це будуть охоронці, як вони кажуть, Сиси чи це буде якась інша структура, - ніхто нікому не дозволяв вчиняти хуліганські дії. І того ж Чижа, чи він комусь подобається, чи не подобається, - ніхто нікому не дозволяв проявляти до нього неповагу і вести себе, скажем так, не адекватно, тому що хватати його за грудки, намагатись вдарити - за це, звичайно, люди будуть відповідати не більше по закону.

Кучер же пообещал создать совместную рабочую группу и пригласил представителей ОО, которые борются против вырубки леса, принять участие в ближайшем заседании координационного совета ХОГА с правоохранительными органами области.