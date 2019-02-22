Борьба с провокациями и охрана порядка: правоохранители провели масштабные учения перед выборами

Борьба с массовыми беспорядками во время выборов - первый сценарий тактико-специальных учений правоохранителей. По легенде, возле участка люди выходят на мирный митинг, который впоследствии пепреростает в агрессивную акцию протеста. Митингующие пытаются сорвать избирательный процесс, полиция локализует конфликт.

Працівники окружної виборчої комісії залишили адміністративну будівлю, але ми бачимо, що мітингувальники продовжують проводити мітинг. Група комунікації закликає мітингувальників припинити протиправні дії.

Следующий этап - проверка участков из-за сообщения о заминировании здания и действия следователей, а также взрывотехников после нахождения подозрительного пакета, его обезвреживание, затем - поиск подрывника. Всего правоохранители и курсанты университета внутренних дел отрабатывают навыки на 20 учебных местах. Главная задача, говорят будущие полицейские, быть внимательным к деталям во время охраны избирательных участков.

Игорь Трофименко, слушатель магистратуры ХНУВД:

Потрібно бути дуже уважними, бо скупчення людей, воно зпантеличує, особа може підійти, покласти пакунок, зробити масовий вибух, який потягне за собою небезпеку, загрозу життю та здоров'ю багатьох осіб.

Тактику действий правоохранители отрабатывают по скандинавской модели обеспечения общественной безопасности и порядка. Для более тщательной подготовки привлекают преимущественно действующих полицейских.

Валерій Сокуренко, ректор ХНУВД:

Все, що пов'язано з охороною громадського порядку, все, що пов'язано з боротьбою зі злочинністю, воно відпрацьовується, і відпрацьовується разом із Головним управлінням Харківської області Нацполіції. Практичний досвід, нам потрібні слідчі, які попрацювали 5-10 років, знає як розслідувати. Опери, які теж знають, що і як робити для того, щоб наші випускники були готові.

События, говорят правоохранители, разделили на три категории. Правонарушения,которые совершаются до дня голосования - возможный подкуп избирателей и незаконная агитация, преступные действия непосредственно во время выборов, третья - ситуации, которые возникают после, в частности, вмешательство в деятельность комиссии, уничтожение урн и протоколов. На прошлых выборах самыми популярными нарушениями, отмечают в полиции, были: подкуп людей, незаконная агитация и повреждение бюллетеней, кроме того, ссоры с членами комиссии. Однако внештатные ситуации, подчеркивает начальник Главного управления Нацполиции Харьковщины, Олег Бех, предсказать трудно, поэтому подготовка будет максимальной.

Олег Бех, начальник ГУНП в Харьковской области:

Я розраховую, що кількість працівників не менш 17-19 тисяч буде забезпечувати охорону громадського порядку під час голосування. Це без резерву, які будуть виїзжати на виконання окремих завдань.

Еще одни масштабные тактические учения правоохранители проведут за неделю до дня выборов.