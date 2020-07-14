Борьба за спорткомплекс. Общество "Динамо" отказалось отдавать горсовету стадион в центре Харькова

Передать в коммунальную собственность спорткомплекс "Динамо" харьковская мэрия попросила одноименное спортивное общество этом году в июне. Этот вопрос депутаты обсуждали на очередной сессии городского совета.

Аргумент мэрии - желание привести спорткомплекс в порядок и заниматься благоустройством территории. В проекте решения указано, что после децентрализации спортивному обществу будет сложно содержать стадион и его инфраструктуру, поэтому в мэрии захотели заняться ремонтом.

Однако харьковчане, которые уже не первый год занимаются спортом в этом месте переживают, что вместо теннисных кортов и волейбольных площадок здесь вскоре могут появиться многоэтажки или торговые центры. Ведь район элитный и рядом со спорткомплексом здания растут как грибы после дождя.

Наталья Чернова, теннисистка:

Просто ужасно будет, если этого оазиса спортивного просто не станет здесь. Во-первых тут работает прекрасный теннисный состав, мы тут все теннисисты вкладывали свои силы. Мы очень обеспокоены тем, что вокруг растут дома. Мы увидели, что маленький бассейн практически развален, роются какие-то там ямы.

Сергей Балакирев, теннисист:

Я сам динамовец, динамовец с 58-го года. Все помнят, когда стадион еще был старый, помню всех ветеранов наших динамовцев, которых уже нету. И я знаю, что эти корты были построены в 1928 году. То есть это уже историческая ценность.

Спортивный комплекс необходимо сохранить и развивать, отмечают горожане. Здесь играли в волейбол знаменитые харьковчане, регулярно проводятся соревнования, тренируются взрослые и дети, говорят люди. С просьбой сохранить стадион, теннисные корты и волейбольные площадки, обратились к физкультурно-спортивного общества "Динамо". Собрали почти 300 подписей.

Лариса Скрипник, почетный ветеран волейбола Украины:

Я взяла на себе ініціативу по збору підписів на захист майданчиків літніх цих. Більше того, люди відгукнулись, і волейболісти, і тенісисти. Волейбольні майданчики щоденно зайняті з 18-ї, а тенісні корти - майже з 7-ї. Все чисто, акуратно, на високому рівні. У нас є підстави, що, дійсно, ми повинні це робити. Але не лише захищати ці майданчики, а й стадіон "Динамо".

Вопрос подготовки спортсменов и развития материально-технической базы «Динамо» обсудили на заседании президиума Физкультурно-спортивного общества «Динамо». Общество продолжает работать и совершенствовать спортивно-учебную инфраструктуру, сказал министр внутренних дел Арсен Аваков. А вот первый заместитель Председателя общества, Виктор Корж, отметил, что седьмой год подряд городские власти необоснованно пытается забрать комплекс «Динамо», поэтому уже во второй раз обратились с просьбой отдать им стадион в Харькове. Президиум решил мэрии отказать.