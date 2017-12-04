Борьба за сухой подъезд. Жильцы одного из домов по проспекту Людвига Свободы жалуются на плачевное состояние техэтажа

Грязные потеки по стенам, вонь, сырость, неисправна электропроводка - дождь, который шел на выходных оставил о себе память не только на улице, но и в этом подъезде. Тамара живет на последнем, двенадцатом этаже. Эта проблема, говорит женщина, их преследует уже несколько лет. Дело в том, что между крышей и подъездом отсутствуют двери, которые должны защищать не только помещение от погодных условий, а и укрощать интерес подростков, которые зачастили к открытой крыши.

Тамара Шалашова

Капает и идет, идет, идет… Я здесь и мыла, и убирала. Доходит…один раз года два .. был сильный дождь лужа перед дверью стояла

Алла

Мы пока не субъекты, не отдельные субъекты. У нас не еще ОСМД, которое долино создаваться. И в настоящее время мы этим уже занимаеся уже не первуй год. Нам обещают- мы ждем, терпеливо ждем. Но хотілось бы, чтоб обратили на нас внимание не только ЖЕК, но и вышестоящие организации.

Возмущенные жители уже не раз обращались в местное отделение Жилкомсервиса, но каждый раз слышат только обещания, говорит Алла, до дела так и не дошло. Много раз приходили специалисты и осматривали пустоту, где должна быть дверь и опять таки обещали, добавляет женщина. Последний раз жители обращались к начальнику отделения Сергею Базилевскому около недели назад.

Сергей Базилевский, нач. 9-го участка КП "Жилкомсервіс"

Мы планируем в этом году, она включена… эта дверь в план по замене на этот год. И мы надеемся, что дання ситуация будет исправлена и сделана.

Между тем, в подъезде продолжают мокнуть стены. А его жители готовы уже за свой счет закупить материалы для ремонта, если ЖЭК предоставит, хотя бы специалистов для выполнения работ. Но больше всего, говорят люди, они ожидают, пока дом станет объектом ОСМД, а для этого нужно привести здание в порядок.