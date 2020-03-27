Премьер-министр Британии Борис Джонсон заразился коронавирусом, у него слабые симптомы, и он будет самоизолирован на Даунинг-стрит. Об этом сообщает Sky News.

В своем видеообращении в Twitter Джонсон сообщил, что у него появились симптомы, а когда он проверился, то получил позитивный результат на Covid-19.

"Я сейчас самоизолируюсь, но я буду продолжать общаться с правительством через видеоконференцию", - отметил он.

Напомним, ранее в Британии назначили замену Джонсону на случай заражения коронавирусом.

Британский министр иностранных дел Доминик Рааб назначен "уцелевшим преемником" ("designated survivor") на случай, если Джонсон и его помощники заболеют коронавирусом.

Также ранее канцлер Германии Ангела Меркель ушла на карантин после того, как она контактировала с больным коронавирусом.

В частности, COVID-19 был выявлен у врача, который недавно делал прививки Меркель. После этого немецкий канцлер немедленно приняла решение о самоизоляции.