Ботулизм в Харькове. Как вяленый лещ уложил на больничную койку здорового мужчину

38 -летний харьковчанин в кругу семьи на день рождения полакомился вяленой рыбой, которую ему подарили. В результате жена и сын отделались испугом, а мужчина оказался в реанимации Харьковской областной клинической инфекционной больницы.

Сейчас мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние остается тяжелым. Как рассказали родственники пострадавшего, они ели рыбу, вяленого леща. Утром Саше, так зовут пациента, стало плохо на работе, он обратился за помощью к медикам, у него были пелена на глазах и сильно тошнило. Врачи сделали все необходимые анализы и провели исследования и их опасения подтвердились - у мужчины диагностировали серьезное инфекционное заболевание - ботулизм.

Владимир ПАВЛОВ, зав. отделением интенсивной терапии ХОКИБ

Больной поступил в тяжелом состоянии, практически в первые сутки заболевания, короткий инкубационный период, тяжесть была обусловлена нарастающими явлениями неврологической симптоматики, это нарушение дыхания . Диагноз ботулизм подтвержден биологической пробой, она положительная и крови выделен ботулотксин. Продолжается плановая терапия, будем надеяться, что все будет хорошо

Сам пациент сейчас уже в сознании, он не может самостоятельно говорить, но языком жестов показал, что больше рыбу есть не хочет:

Корреспондент:

- Как вы себя чувствуете? - показывает «хорошо, а до этого - плохо», - Будете есть еще рыбу? - показывает «Никогда! Как так получилось – непонятно»

Прогнозов на скорое выздоровление врачи не дают, главное, чтобы у пациента возобновилось самостоятельное дыхание. В Харькове в 2017 году уже четыре человека пострадали от употребления некачественной рыбы, и не только рыбы, рассказывает главный врач инфекционной больницы Павел Нартов. Бактерии появляются в анаэробной среде, без кислорода, и продуцируют ботулотоксин, который может быть и грибах, и в консервах, и в овощах, некачественно приготовленных.

Павел Нартов, главный врач ХОКИБ

В этом году на территории Харьковской области было зарегистрировано 4 случая ботулизмом, пищевым источником инфекции в трех случаях была вяленая рыба. В одном случае - консервы домашнего приготовления…Нужно покупать в супермаркетах в тех точках, где именно имеется сертификат и правильно приготовленный продукт, а так если на каких-то рынках, непонятно где приготовили, сушили, у нас уже 4 случая

Уже выяснено, что вяленый лещ, ставший причной заболевания, был куплен 4 декабря на одном из авторынков Харькова. Здесь очень много площадок, где можно перекусить на скорую руку. Но стационарно никто рыбой без документов не торгует, говорят сами продавцы, возможно, этот товар носили просто по рядам.

Александр, продавец шашлыка

Сейчас в этом месяце давно не бело, давно не видели, администрация гоняет за рыбу, капец, и санстанция гоняет за рыбу, с лета не было, вот помните, когда вот был приступ ботулизма, объяявляли по телвизору, вот с этого времени и не было

Сергей, продавец

Они ходили по рядам, и орали « вяленая рыба», я даже не помню, что они там говорили

Несмотря на угрозу оказаться в больнице, сторонников быстрой еды в необорудованных для этого местах меньше не становится:

Корреспондент

Вот во всех этих точках с антисанитарией вы едите, не боитесь?

Сергей, сторонник еды на скорую руку

Нет, не боюсь, постоянно здесь беру, меня устраивает, я не боюсь!

В 2016 году было зафиксировано три случая ботулизма в Харькове, одной пациентке врачи помочь уже не смогли