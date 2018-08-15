Бой с шаурмой. В Харькове начали широкомасшабный рейд по точкам быстрого питания

15 августа 2018 г. 18:49
Автор: Наталья Белокудря
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Проспект Науки - центр Харькова. Прямо у метро разбросаны палатки с уличной едой. Значительная команда проверяющих заходит внутрь и начинает с простых вопросов, но девушка-реализатор сразу убегает

- У вас должен быть уголок покупателя. В котором может быть размещена информация про субъекта предпринимательской деятельности – Все к начальству - И у вас должны быть ваши документы, санитарная книжка и сертификат на мясо…

Однако даже наличие соответствующей документации на продукты и сертификатов на их продажу  никак еще не гарантирует безопасность еды.

По словам правоохранителей, даже если бы со всеми документами здесь все было в порядке, этот киоск не должен работать вообще, ведь здесь отсутствует самое главное

Роман Торяник, инспектор управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области

Если объект быстрого питания – должны быть проточная вода и канализация! В таком объекте этого нет. Значит, он не может работать и он ведет свою деятельность незаконно

Отсутствие уголка потребителя - это лишь верхушка айсберга, говорит проверяющая из отдела контроля в сфере торговли. Чтобы его оформить, нужно израсходовать 2000 гривен, а штраф за его отсутствие на сегодня - 170 гривен. Поэтому напугать владельцев таких точек можно, но это нужно делать систематически

Ольга Осадчая, и. о.начальника отдела контроля в сфере торговли, работ и услуг

Якби була скарга заявника, що тут порушення, ми би вийшли в рейд, але знову-таки треба погодження, яке надається Києвом, після того, як погодження у нас на руках,  тоді ми маємо право з направленням прийти сюди на перевірку , з копією скарги, далі вже якісь дії приймати, виписувати акти, складати адміністративні протоколи

Среди нарушений, зафиксированных во время рейда, также отсутствие данных о предпринимателях. В этом бистро у одного из работников нет официального трудоустройства. Если это докажут, то штраф будет немалый - 111 000 гривен

Сергей Негодов, специалист главного управления Гоструда

Это будет установлено в ходе инспекцийного відвідування, коли будуть надані пояснення. - Зараз вони ничего не пояснюють? - Щас они сказали на камеру, что они неофициально працюють, и им не нужна не пенсия. И государственная гарантия, это порушення работодателя

Уже успели проверить пятнадцать точек, и в каждой есть нарушения. Правоохранители выписывают протоколы, но они согласны, что штраф в 170 гривен мизерный, его можно «отбить» за несколько часов работы. Со своей стороны полиция признается - они будут делать все возможное, чтобы таких точек было меньше

Роман Торяник, инспектор управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области

Вперше збільшити штрафи, та громадяни якби зверталися частіше і не купували цю шаурму, це помоголо би.  На теперішній час буде зібраний матеріал, буде вирішено питання про законність розміщення цього об»єкту, буде надіслана інформація до міської ради з метою вивезення даного об»єкту

Рейд полиция обещает сделать бессрочным и проверить абсолютно все точки быстрого питания в Харькове.

 

Видео: 

Бой с шаурмой. В Харькове начали широкомасшабный рейд по точкам быстрого питания-15.08.18

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