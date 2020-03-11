Боятся выпускать детей из дома и страдают из-за шума. Жители дома по улице Чичибабина жалуются на электрозаправку возле детской площадки

Ирина с маленькой Полинкой вышли на прогулку. Чтобы добраться до парка Шевченко обычно проходят мимо этой детской площадки. Женщина рассказывает, с момента, когда у нее установили зарядную станцию ​​для электромобилей, это место начала обходить.

Ирина Петрусенко, мама в декрете

С одной стороны, я как бы не против, потому что на бензине тоже ничего хорошего от машин, потому что выхлопные газы, которым мы дышим, тоже ничего хорошего. Но хотелось бы, чтобы было, как ограждение, потому что маленькие дети бегают и будут лазить в эти все провода, и к машинам, ничего хорошего не ждешь

И просто пройти здесь с коляской настоящее испытание - в дождь, после машин здесь сплошная грязь.

Владимир живет в доме по улице Чичибабина, 7. Говорит, электрозаправку возле детской площадки установили месяц назад. После чего неизвестные еще и снесли беседку для свободного проезда автомобилей.

Владимир Томах, пенсионер

Мы утром проснулись, вот: висит этот шкаф, срезанная беседка, в которой в общем-то сидели отдыхали. Страшно, машины подскакивают ночью, таксисты заправляются, когда кто-то выходит и так страшно ходить деткам, а здесь они между детей в общем-то проезжают

Местные говорят, о покое здесь уже забыли. За день во дворе они насчитывали до 20-ти «электрокаров». Большинство - из службы такси. Почему электрозаправку установили именно на этом месте, из-за чего машины едут просто мимо маленьких детей, люди не знают.

С этим вопросом уже обращались на «горячую линию» 15-62 и писали заявление на имя мэра. Просят перенести зарядную станцию ​​для электромобилей в другое место.

Татьяна Подпуринова, местная жительница

А так, всегда колясочки маленькие, собачечки проходят мимо, а сейчас же невозможно просто. Во- первых, они гудят, машины они заправляются ночью, вот выйдешь ночью, они здесь в ряд стоят. Ну, вот вчера я гуляла очень поздно с собакой, где-то штук 7 стояло

Татьяна Печенежская, пенсионерка

Детей выпустить гулять страшно стало, просто постоянно машины ездят туда-обратно, но сейчас оно как-то подсохло, а когда здесь грязь - буксуют, толкают

С вопросом будут переносить зарядную станцию ​​для электромобилей в другое место, Новости АТН обратились в пресс-службу мэрии.

По словам представительницы пресс-центра Харьковского городского совета, учитывая то, что рассмотрение обращений граждан может длиться месяц, а заявление датировано восемнадцатым февраля - пока сказать о решении не могут.