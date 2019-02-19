Бойко: Cредняя пенсия на 200 гривен ниже фактического прожиточного минимума®

19 февраля 2019 г. 18:09
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Минимальная пенсия в Украине должна быть не меньше фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных, при этом индексация пенсий должна проводиться в реальном выражении, а не в три раза ниже уровня инфляции, как сейчас.

Об этом заявил журналистам народный депутат, основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко, комментируя пенсионные новации.

«Cредняя пенсия остается чрезвычайно низкой и не покрывает даже минимальный уровень потребностей пожилых людей. Бесполезно говорить о реформах, если сейчас средняя пенсия в Украине более чем на 200 гривен не дотягивает до фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных. При этом за прошлый год средняя пенсия выросла на 7%, а минимальная по возрасту — всего на 3% при почти 10%-й инфляции», -  отметил Юрий Бойко.

Политик сообщил, что идет постоянное снижение покупательской способности пенсий.

«Я постоянно встречаюсь с людьми в разных регионах Украины. И в каждой точке страны людям очень тяжело. Все это приводит к высочайшему уровню социального пессимизма украинцев», - заявил Юрий Бойко.

«С 2014 года цены взлетели более чем в 2,5 раза, при этом средняя пенсия увеличилась всего на 73% за пять лет», - подчеркнул народный депутат.

По мнению оппозиционного политика , по состоянию на 1 января 2019 года средняя пенсия составила 2 646 гривен в месяц – это всего на 6,7% или на 166 гривен больше, чем в начале 2018 года. Минимальная пенсия по возрасту за тот же период увеличилась всего на 3,1% (с 1 452 гривен до 1 497 гривен), тогда как официальная инфляция за 2018 год составила 9,8%.

 

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