Брата умершего от истощения мальчика передали биологическому отцу

Старшего сына Натальи Лебединец, которая вместе с мужем обвиняется в доведении до истощения и смерти 3-летнего сына, передали на воспитание биологическому отцу, сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По словам заместителя Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбунова-Рубан социальные службы разыскали биологического отца шестилетнего Никиты. Мужчина проживает на Западной Украине. Он собрал весь необходимый пакет документов для того, чтобы мальчика передали ему на воспитание.

«Он снял квартиру, устроился на работу, прошел все необходимые медкомиссии, взял все необходимые характеристики, которые требуются от родителя, желающего забрать своего биологического ребенка на воспитание. Социальные работники проводили его с сыном на вокзал, в другом городе их встретили уже местные социальные службы. У папы там есть родители – дедушка и бабушка Никиты, которые сказали, что все сделают для внука. Папа ведет себя очень достойно. Я думаю, что мальчик попал в хорошую семью, о которой у нас есть все необходимые сведения. За Никиту мы спокойны», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Младшую дочь обвиняемой, которую она родила уже после смерти среднего сына, находясь под домашним арестом, передали в детский дом. По информации учреждения, девочка здорова и нормально развивается.

По словам заместителя городского головы, в ноябре 2017 года социальные службы подали в суд исковое заявление о лишении Натальи Лебединец родительских прав в отношении двоих детей. С тех пор судебное заседание уже дважды было перенесено по причине неявки матери в зал суда.

Как отметила Светлана Горбунова-Рубан, сама Наталья Лебединец воспитывалась в детском доме, ее родители также были лишены родительских прав. После детского дома девушка закончила ПТУ, нигде не работала, родила первого сына. При этом семья Натальи постоянно находилась на учете в социальных службах.

После того, как 5 сентября 2017 года в службу по делам детей с жалобами о состоянии 3-летнего ребенка обратился его дядя, семью Натальи посетили социальные и медицинские работники.

«Тогда Наталья категорически отрицала все и письменно нас заверила, что у них в семье нет каких-либо конфликтов. Социальные работники после обращения дяди видели ребенка, он был активен, играл. Мальчика спросили, кормили ли его, и он кивнул головой. У нас все это задокументировано. После того как службы составили акты и оставили эту семью, там опять что-то произошло, потому что у ребенка появилась гематома кровоизлияния в мозг, которая практически лишила его глотательного рефлекса, и он перестал есть. Мать в своем объяснении пишет, что после 20 сентября он перестал есть, но при этом она не обратилась за медицинской помощью. Она не сделала этого, потому что хотела скрыть то, что сделал с ребенком отец», - сообщила вице-мэр.

По ее словам, в связи со смертью в этой семье ребенка в отношении работников службы по делам детей Новобаварского района была проведена служебная проверка.

«Социальные работники, медики и полиция проверяли эту семью. Мы сделали свое дело четко, и есть все документы, которые это подтверждают. Начальник службы по делам детей Новобаварского района работает в этой сфере уже 30 лет, она очень хороший специалист. И то, что произошло с этим ребенком, ее очень сильно подломило, она находится в очень тяжелом психологическом состоянии. Но ее вины в этой ситуации нет, она ничего не могла предотвратить. И рядовые сотрудники тоже», - добавила вице-мэр.

Напомним, вчера состоялось очередное заседание суда в отношении родителей трехлетнего сына, которые обвиняются в доведении мальчика до истощения и гибели.