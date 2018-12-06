«Братская Цитадель» - это наша дань бойцам, которые выполнили свой долг перед Родиной. Билецкий

6 декабря в Харькове открылся центр с уникальным оборудованием для реабилитации участников АТО и ООС.

В центр, который будет работать по адресу ул. Валентиновская, 27Д (здание ДЮСШ №13), могут обратиться все военнослужащие, нуждающиеся в профессиональной помощи реабилитологов, тренеров, массажистов и психоаналитиков. Под каждого будет разработана индивидуальная программа подхода, обследования, лечения и возвращения к гражданской жизни.

Здесь будут представлены как тренажерные залы и залы для физиотерапии, так и непосредственно медицинское направление. Будут работать массажисты, врачи-физиотерапевты, реабилитологи.

В центре есть два уникальных тренажера для развития внутренних мышц и сухожилий. В отличие от представленых в традиционных фитнес-центрах, они помогают реабилитации мышц, которые часто находятся не под нагрузкой, однако важных для восстановления после травм и проблем с опорно-двигательным аппаратом.

"Мы, как никто другой, знаем, как трудно восстановить здоровье после фронта, - говорит Константин Немичев, председатель харьковского отделения "Национального Корпуса". - Власть, к большому сожалению, не сильно заботится о состоянии ребят, вернувшихся с войны. Впрочем "Национальный Корпус" никогда не чурался брать на себя ответственность за тех, кто защищал нашу страну, отдав ей жизнь или здоровье.Поэтому спасибо команде, которая работала над открытием этого центра".

Кроме основного проекта, будет функционировать субпроект "Семейный очаг", направленный не столько на психологическую реабилитацию, сколько на социальную и психологическую. Это своего рода клуб для общения ветеранов и членов семей, призванный создать соответствующую атмосферу и помогать социализации ветеранам.

Бывший командир полка "АЗОВ", Руководитель подразделения Национального Корпуса "Терен Восток" Максим «Мосэ» Жорин считает проект "Братская Цитадель" очень полезным и необходимым.

"Имеем возможность видеть уже воплощенное дело, но сколько сил, эмоций и души в него было вложено командой! Именно волонтерами и ветеранами, которые привыкли о себе заботиться сами, обычно не рассчитывая на помощь государства. Эта тема им наиболее близка и понятна. С сегодняшнего дня здесь можно будет получить как физическую, так и психологическую реабилитацию. Не менее важно, что можно будет увидеться с такими же, как они,побратимами и волонтерами", - говорит он.

Проект развивается с начала года. Следующая задача, вслед за открытием, - найти компромисс с городскими властями о максимально низкой арендной ставке для реабилитационного центра. Данное решение уже готовится и будет рассмотрен на одной из ближайших сессий.

Лидер Азовского Движения Андрей Билецкий назвал открытие центра в День Вооруженных Сил Украины достаточно символичным.

"«Братская Цитадель» - это наша дань тем людям, которые полностью выполнили свой долг перед Родиной. То есть она создана в первую очередь для военных и ветеранов, которые ее и строили своими руками. Это уникальное учреждение не только для тех, кто имеет проблемы с позвоночником, суставами или контузиями после войны на Востоке. Здесь ветераны могут найти круг единомышленников и семью собратьев здесь нет ни копейки из государственного бюджета, поэтому пока у Центра есть только один этаж. Но второй-уже в работе, прежде всего-благодаря таким необычным людям, как Юрий Тригуб. Он сделал чрезвычайно много для наших побратимов, в частности, из танковой роты полка «Азов». Мог бы повесить себе медальку на грудь, сказать: «Ну, я свой долг перед солдатами в 2014-15-х годах выполнил: помогал, лечил, покупал и так далее. Но этот человек не остановился, и в 2018 году, когда огромное количество людей уже в ничто не верит, он продолжает действовать. Собственно благодаря его идее и инициативе в Нацкорпусе и появился этот проект", - комментирует Билецкий.

Сам директор "Братской Цитадели" Юрий Тригуб говорит, что для него – это продолжение того дела, которым он занимается уже несколько лет, начиная с 2014-ого

"Буду помогать тем, кто нуждается - так, как и всегда. Буду делать это с открытым сердцем. Потому что, если делать все хорошо, все получится - у каждого из нас. Потому что каждый из нас - это и есть Украина", - считает Юрий Тригуб.

Для тех, кто пришел на открытие, состоялись экскурсия по центру, презентация его оборудования и методик, которые будут использоваться, выступления команды реабилитологов и харьковской группы «Папа Карло».