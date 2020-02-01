Brexit: как Великобритания отметила выход из ЕС и что изменится

Путь к этому дню занял у страны три с половиной года. Впрочем, это только формальная победа, и с 1 февраля почти ничего не изменится.

Отметим, Великобритания является первой страной мира, которая вышла из состава ЕС.

Накануне официального объявления о Brexit тысячи британцев собрались перед парламентом и радостно встретили момент формального выхода из ЕС под запись звуков знаменитого лондонского часов Биг-Бена. Толпа размахивала национальными флагами и пела гимн. Акцию организовал основатель партии Brexit Найджел Фарадж.

В то же время противники Brexit зажигали свечи как знак траура.

В эту же ночь в Берлине состоялась акция проевропейских активистов, которые спели гимн ЕС.

Согласно условиям о выходе из ЕС до конца 2020 года в отношениях Лондона и Брюсселя будет продолжаться переходный период, в течение которого стороны преимущественно сохранят нынешние правила сотрудничества и попытаются выработать новые, пишет BBC.

Для обычных граждан все - от торговли до пересечения границы - пока останется, как и раньше.

Формальный выход из ЕС все равно является важным этапом, который означает, что пути назад больше нет.

Напомним, Британия была членом Евросоюза 47 лет.

