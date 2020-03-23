Британцы создали сайт для подсчета необходимого количества туалетной бумаги на время карантина

23 марта 2020 г. 13:03
Источник: ZN.UA
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В интернете появился онлайн-калькулятор, который позволяет подсчитать, хватит ли имеющихся запасов туалетной бумаги до конца карантина. Сайт был разработан британцами Бэном Сэссуном и Сэмом Харрисом и призван снизить панику и спрос на этот продукт.

Сами разработчики признаются, что решили создать калькулятор после того, как начали спорить о том, сколько туалетной бумаги используют ежедневно и как этот показатель изменится во время карантина. С тех пор сайтом воспользовались пять миллионов человек.

Пользователи могут воспользоваться обычными и продвинутыми настройками. Первые включают в себя имеющееся количество рулонов, а также количество посещений туалета в день. В продвинутых можно указать и другие параметры: количество членов семьи, дней карантина и так далее.

 

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