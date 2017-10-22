Британец сделал девушке предложение, испугавшись, что их самолет падает

Адвокат из Лондона Крис Джинс решился сделать своей девушке предложение, когда их самолет начал резко терять высоту и выпали кислородные маски.

Об этом сообщает Daily Mirror. Мужчина летел со своей девушкой Кейси из Австралии на Бали. Он собирался сделать предложение на острове, однако изменил решение, когда понял, что они могут не долететь.

В результате, пока остальные пассажиры кричали от ужаса, а экипаж "бегал по салону", требуя пристегнуть ремни, Крис предложил Кейси выйти за него замуж.

"К счастью, она согласилась. Мы подтвердили наше решение еще раз, уже на земле", - радуется парень.

В итоге лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Перт в Австралии. В AirAsia инцидент объяснили техническими неполадками.